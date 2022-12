La partita Turris–Foggia finisce 1 a 2, un’altra sconfitta per i corallini il gol di Maniero non basta.

Una partita complessivamente equilibrata. La Turris è presente nel gioco ma nel finale del primo tempo, i rossoneri siglano in pieno recupero la rete del vantaggio: segna Garattoni.

Nella ripresa la Turris mostra più carattere, al 8′ Maniero segna la rete del pareggio. Mentre al 26′ Di Noia porta in vantaggio i rosso neri.

Un successo sofferto per il Foggia che vale il raggiungimento della momentanea zona playoff. Nonostante la prova di carattere, per la Turris è notte fonda dovendo fare i conti con la piena zona playout. Stanchi di questa situazione i tifosi corallini protestano con energia.

Tabellino

TURRIS: Perina P., Acquadro A. (dal 38′ st Di Franco C.), Boccia S., Contessa S., Frascatore P., Gallo A., Haoudi H., Longo S. (dal 13′ st Santaniello E.), Maniero R., Manzi C. (dal 11′ st Ercolano E.), Vitiello A.. A disposizione: Donini F., Fasolino G., Aquino L., Ardizzone F., Di Franco C., Ercolano E., Finardi S., Nocerino L., Santaniello E.

FOGGIA: Nobile T., Costa F., Frigerio M. R. (dal 20′ st Di Noia G.), Garattoni A., Leo D., Odjer M. (dal 20′ st Petermann D.), Ogunseye R. (dal 44′ st Tonin R.), Peralta D. (dal 20′ st D’Ursi E.), Rizzo A., Schenetti A. (dal 44′ st Chierico L.), Sciacca G.. A disposizione: Domingo J., Illuzzi F., Battimelli G., Chierico L., Di Noia G., D’Ursi E., Iacoponi D., Markic T., Nicolao G., Papazov T., Peschetola L., Petermann D., Tonin R.

Reti: 45’+2 pt Garattoni A. (Foggia). Nella ripresa al 8′ st Maniero R. (Turris) al 26′ st Di Noia G. (Foggia) .

Ammonizioni: al 41′ pt Acquadro A. (Turris) al 19′ st Frigerio M. R. (Foggia).

Espulsioni: al 45’+2 st Contessa S. (Turris).