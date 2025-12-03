Nella giornata del primo dicembre, Torre del Greco ha avuto il privilegio di essere punto focale del progetto Easy Basket School Day della Federazione Italiana Pallacanestro, che si pone l’obiettivo di formare gli insegnanti di educazione motoria delle scuole primarie e secondarie inferiori ai principi del minibasket e della pallacanestro. Per la provincia di Napoli, l’istituto “Don Bosco-Francesco D’Assisi” è stato coinvolto in questa iniziativa, grazie alla disponibilità e alla sensibilità della dirigente scolastica Rosanna Ammirati e dei suoi insegnanti, che hanno partecipato alle lezioni teoriche e pratiche.







Torre del Greco ha ospitato due delle massime cariche italiane di formazione docenti minibasket e scuola, Maurizio Cremonini e Roberta Regis, che hanno coinvolto in una giornata di sport più di duecento alunni della Don Bosco-D’Assisi negli spazi della tendostruttura La Salle, richiesta dalla stessa Ammirati per l’occasione.

Massima attenzione è stata mostrata dall’amministrazione comunale del sindaco Luigi Mennella, rappresentata dalla consigliera delegata allo sport Valentina Ascione, che ha permesso l’utilizzo dell’impianto adatto all’evento, come importante è stata la partecipazione delle realtà cestistiche del territorio, Sporting Club Torregreco e Sud Basket, che hanno messo a disposizione i propri tecnici e collaboratori.