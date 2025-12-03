È stato l’auditorium della Banca di Credito Popolare ad ospitare l’ottava edizione del Premio internazionale Fratelli De Filippo-sezione poesie. Sono giunte dall’Italia e dall’estero (molte dal Sudamerica) circa trecento poesie per partecipare ai quattro indirizzi in concorso (lingua italiana, lingua straniera, lingua napoletana, altri vernacoli), segno di quanto stia crescendo la fama della manifestazione. All’evento hanno partecipato Mauro Ascione, presidente della Bcp; Luigi Mennella, sindaco di Torre del Greco; Anna Caterina Carloni, nipote di Titina De Filippo; Miriam Candurro, attrice e presidente onoraria della giuria; Massimo Abbate, attore e regista, presidente della sezione lingua napoletana; Brunello Canessa, musicista; Maria Aurilia, dirigente scolastico e presidente della giuria; Ernesto Mahieux, attore e presidente onorario del comitato promotore del premio; Lino d’Angiò, attore; Gina Perna, attrice.







Durante la serata, condotta da Leonarda Di Meo e Adele Affinito, sono stati premiati gli autori delle migliori poesie. Per la lingua italiana Alfonso Gargano (Salerno); Domenico Tonziello (Trentola Ducenta); Massimo De Mellis (Sant’Anastasia). Per la lingua napoletana: Giovanna Balsamo (Napoli); Luigi Esposito (Napoli); Davide Ametrano (Torre del Greco). Per gli altri vernacoli: Grazia Dottore (Messina); Luciano Giovannini (Roma); Angela Riina (Corleone). Per la lingua straniera: Ignacio Gutierrez (Colombia); Sandra Patricia Oropeza Rodriguez (Messico); Marisa Andrei Rossi (Argentina).

Premio speciale “Gigi De Luca” a Rossana De Filippo (Sarno); premio speciale “Cristina De Chiara” ad Anna Francesca La Rosa (Rende); premio speciale “Mario Scarpetta” ad Antonello Aprea (Torre del Greco); premio speciale “Mario Abbate” a Nunziata Falcini (Torre del Greco); premio speciale “Luigi De Filippo” ad Ernesto Russo (Volla); premio speciale “Grazia Raia” a Gianni Terminiello (Massa Lubrense); premio speciale “Titina De Filippo” a Vincenzo Cerasuolo (Marigliano); premio speciale “Luca De Filippo” a Gaetano Panariello (Torre del Greco). Premio della giuria ad Annalina Paradiso (Rende)., premio alla carriera ad Anna Giordano.

Premi d’eccellenza ad Antonio Onorato, musicista; Giuseppina Scognamiglio, docente universitaria; Raffaella Albino, pianista; Mauro Vingiani, editore; Marco Bottiglieri e Carla Peluso, artisti presepiali.

“Dopo il successo del 4 ottobre, con la serata dedicata al teatro e al cinema – spiega Salvatore De Chiara, ideatore del premio dal lontano 1985 – abbiamo premiato i migliori componimenti pervenuti dall’Italia e dall’estero, che rappresentano il cuore del nostro concorso. Avere ricevuto così tanti lavori, peraltro di alto livello, mi riempie di soddisfazione e mi ripaga per i tanti sforzi compiuti, ma mi rende ancora più contento per aver contribuito a conferire la giusta visibilità a Torre del Greco. Ringrazio la Banca di Credito Popolare per l’ospitalità – continua De Chiara – l’amministrazione comunale, nella persona del sindaco Mennella, per averci mostrato ancora una volta fiducia e vicinanza”.

Nel corso della serata sono stati presentati due volumi pubblicati di recente e dedicati alla famiglia De Filippo: la ristampa del libro di Peppino De Filippo “Una famiglia difficile” (edito da Marotta&Marotta) e “Se ti parlo, mi parlo”, in ricordo di Luca De Filippo a dieci anni dalla scomparsa, promosso dalla fondazione Eduardo De Filippo e curato da Maria Procino, edito da Guida.