Torre del Greco – Venerdì 5 dicembre ore 15.30con il Patrocinio morale del Comune di Torre del Greco, sarà presentato “Rubati al tempo”, il libro di Marianna Pepe, edito da Armando Editore presso la sede del consiglio comunale sito nello storico Palazzo Baronale .

L’ indirizzo di saluto è affidato all’ Avvocato Luigi Mennella Sindaco di Torre del Greco, che ospita l’ iniziativa . Seguiranno gli interventi dell’Assessore Avv. Laura Vitiello e della Presidente della Commissione cultura Dott. Valentina Doc Ascione, di Nicola Graziano- Magistrato e dell’ Avvocato Antonio Borrelli, legale della famiglia Pepe, del Presidente dell’ Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata Avv. Pasquale Damiano, , di Antonino Salvia- funzionario del Ministero di Giustizia, della Dirigente Scolastica Prof. Debora Minghelli, , del dott. Maurilio Tavormina- psichiatra e psicoterapeuta, dell’ Ing. Umberto Asprino- Presidente de Rotary club Napoli Neapolis che hanno patrocinato la presentazione. Modera la giornalista Elena Barbato.







L ‘incontro- dibattito ha l’ intento di ricordare Gianni e Massimo Pepe, scomparsi negli anni 90 all’inizio della loro gioventù, ad entrambi negata.