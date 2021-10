Grosseto – Scuola itinerante FISPES in raduno a Grosseto

Nuovo appuntamento per la Scuola itinerante FISPES in programma sabato 23 e domenica 24 ottobre.

Dopo l’ultimo incontro di un mese fa a Roma, nove bambini della Scuola si ritroveranno a Grosseto, accompagnati dai loro genitori, per prendere parte al secondo raduno dell’anno.

L’attività formativo-motoria sarà coordinata dal referente tecnico Paolo Zarzana con il supporto degli assistenti tecnici Alessia Zappi e Luca Manescalchi.

Gli allenamenti, che coinvolgeranno anche l’associazione Skeep, si svolgeranno presso il Campo Scuola Bruno Zauli del capoluogo maremmano, messo a disposizione dall’Atletica Grosseto Banca Tema.

Il raduno di Grosseto è realizzato grazie al contributo della Regione Toscana e dell’Acquedotto del Fiora Spa.

La Scuola itinerante FISPES è un progetto sostenuto dalla Fondazione Pasquinelli, dalla Fondazione Terzo Pilastro e dalla Uefa Foundation for children.