Napoli – “Tutankamon, viaggio verso l’eternità” fino all’8 maggio 2022

Storia, archeologia e tecnologia si incontrano per l’esposizione Tutankhamon / Viaggio verso l’eternità, in mostra al Castel dell’Ovo di Napoli dal 23 ottobre, organizzata da Innovation, con il patrocinio dell’Assessorato all’Istruzione, alla Cultura ed al Turismo del Comune di Napoli ed in esposizione fino all’8 maggio 2022.

In esposizione ci sono oltre 100 riproduzioni dei reperti più importanti trovati nella tomba di Tutankhamon, realizzati a Il Cairo in collaborazione con il Ministero delle Antichità Egizie, tra cui il trono d’oro, il carro da guerra, i sarcofagi, i vasi canopi e la famosa maschera d’oro, ed oltre 60 reperti originali*provenienti dalla collezione egizia del Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Nel reparto dedicato alla mummificazione il visitatore può osservare e comprendere le varie fasi dell’imbalsamazione.

Grazie a ricostruzioni scenografiche ed all’applicazione della realtà virtuale, realizzata da Unsquare Life, il visitatore è catapultato nell’ambiente ricostruito della tomba di Tutankhamon e può soffermarsi sui singoli oggetti del corredo funerario.

A raccontare l’esposizione è lo scopritore della sepoltura, l’archeologo Howard Carter, interpretato da Bruno Santini, il cui ologramma, presente in vari punti della mostra, è stato realizzato da Image Project.

Per bambini e ragazzi è stato strutturato un percorso ad hoc con didascalie e supporti visivi mirati.

Tutankhamon. Viaggio verso l’eternità

Castel dell’Ovo, via Eldorado 3, Napoli