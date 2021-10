Formigine – Rugby in carrozzina: finale di Campionato a Formigine (MO)

Arriva il fine settimana clou per il Campionato Italiano di Rugby in carrozzina.

Formigine, in provincia di Modena, accoglierà sabato 30 e domenica 31 ottobre la finale nazionale per l’assegnazione dello scudetto 2021.

La quarta e ultima tappa di Campionato, organizzata dalla Delegazione regionale FISPES, prevede due partite per definire chi delle quattro squadre partecipanti avrà titolo di giocare la finale e la finalina del 3° e 4° posto in programma domenica.

Il primo incontro sarà tra il club plurititolato Padova Rugby, primo in classifica, a caccia del quarto sigillo consecutivo contro l’H81 4Cats Vicenza, attualmente quarta. Il secondo match del sabato vedrà di fronte la Polisportiva Milanese, seconda, e i Mastini Cangrandi Verona, entrambi pronti a darsi grande battaglia per conquistarsi la finale e provare a terminare il dominio della formazione padovana.

A Formigine saranno presenti il Presidente FISPES Sandrino Porru, i Consiglieri federali Antonella Munaro, Nicola Carabba, Luigi Bentivegna e Biagio Valenti, e il Delegato regionale Paolo Zarzana.

Programma orario partite

Sabato 30 ottobre

Ore 15: Padova Rugby vs H81 4Cats Vicenza

Ore 17:30: Polisportiva Milanese vs Mastini Cangrandi Verona

Domenica 31 ottobre

Ore 9: Finale 3°/4° posto

Ore 11:30: Finale 1°/2° posto

Classifica provvisoria

1) Padova Rugby 12 punti

2) Polisportiva Milanese 9 punti

3) Mastini Cangrandi Verona 6 punti

4) H81 4Cats Vicenza 3 punti

–

Ares-Romanes Wheelchair Rugby Roma 0 punti

La finale del Campionato Italiano di Rugby in carrozzina è resa possibile grazie al sostegno istituzionale del Comitato Italiano Paralimpico e al patrocinio del Comune di Formigine.

Official sponsor: UniCredit, Stellantis con Autonomy

Sponsor tecnico: Luanvi

Altri partner: Italgraniti Group Spa, Pmg Italia, Human Tecar, Inail, Superabile Inail, Fuori Campo 11 Asd, Ti-Effe Service