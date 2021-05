Brescia – Rugby in carrozzina: al via da Concesio (BS) il Campionato Italiano 2021

Tornano in campo i club del Rugby in carrozzina obiettivo scudetto.

Sarà Concesio, in provincia di Brescia, a battezzare la stagione 2021 che si articolerà in quattro appuntamenti agonistici in programma fino ad ottobre.

Sabato 15 e domenica 16 maggio il Palazzetto dello Sport del Comune ospiterà quattro partite che si giocheranno a porte chiuse nel rispetto delle normative anti-Covid.

Le squadre che aspireranno al titolo di campione d’Italia saranno sei: Padova Rugby, detentori dello scudetto 2019, 2018 e 2017, Mastini Cangrandi Verona, Polisportiva Milanese, H81 4Cats Vicenza, Ares Centurioni Wheelchair Rugby e Romanes Wheelchair Rugby.

A Concesio si comincerà con la sfida tra Verona e Milano, entrambi secondi a pari merito nell’edizione 2019, e si terminerà con il match tra il club milanese e quello vicentino.

Alla manifestazione sarà presente il Presidente FISPES Sandrino Porru.

Calendario partite

Prima tappa

Sabato 15 maggio

ore 14: Mastini Cangrandi Verona vs Polisportiva Milanese

ore 16.30: H81 Vicenza vs Padova Rugby

Domenica 16 maggio

Ore 9: Padova Rugby vs Mastini Cangrandi Verona

Ore 11:30: Polisportiva Milanese vs H81 Vicenza

La prima tappa del Campionato Italiano di Rugby in carrozzina, a porte chiuse, è resa possibile grazie al sostegno istituzionale del Comitato Italiano Paralimpico e al patrocinio del Comune di Concesio.

Official sponsor: UniCredit, Stellantis con Autonomy

Sponsor tecnico: Luanvi

Altri partner: Pmg Italia, Human Tecar, Inail, Superabile Inail.

Il Campionato seguirà tutte le disposizioni governative e federali in merito al contenimento del contagio da Covid-19.