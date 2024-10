Roma – Si sono ufficialmente aperti i Campionati Europei WWR di Rugby in carrozzina – Divisione B presso il Pajulahti Olympic and Paralympic Training Center di Pajulahti, in Finlandia. La manifestazione internazionale, organizzata dalla World Wheelchair Rugby (WWR), vede la partecipazione di 8 nazionali europee, tra cui l’Italia, che ha esordito oggi con una prestazione di altissimo livello contro la Repubblica Ceca.

L’inizio del match è stato segnato da grande intensità, portando subito l’Italia in vantaggio dopo pochi minuti di gioco. Gli azzurri, guidati dal CT Franco Tessari, hanno messo in campo un gioco corale e dinamico, con tutti gli atleti che hanno dato il massimo e suscitato grandi emozioni. Ahmed Raourahi si è subito distinto per la sua determinazione, segnando diverse mete e contribuendo al parziale di 16 a 9 per l’Italia alla fine del primo tempo.







Anche nella seconda frazione di gioco, Raourahi ha continuato a macinare punti, aiutando la squadra a mantenere un netto vantaggio (29 a 20 per l’Italia). Nel quarto tempo, gli azzurri hanno ulteriormente spinto sull’acceleratore, allargando il divario e chiudendo la partita con un trionfale 57 a 40.

“Subito dopo cena si comincerà a lavorare con una video analisi della partita Finlandia-Austria per vedere quali sono i punti deboli dell’Austria, la loro continuità, la loro capacità di essere in campo”, ha dichiarato il CT Franco Tessari a fine partita. “Non è l’Austria forte di qualche anno fa, è un’Austria che ha qualche mancanza di qualche giocatore di buon livello, però è sempre una squadra insidiosa e noi dobbiamo puntare sulla qualità e continuità di gioco”.

Domani mattina gli azzurri affronteranno proprio l’Austria nella seconda partita del girone. “Noi siamo sempre carichi, anche perché questa vittoria ci aiuterà sicuramente a fare sogni tranquilli ed essere pronti per la partita di domani”, ha dichiarato Davide Giozet. “L’Austria -continua- ha una formazione che conosciamo e per quello che ho visto oggi in campo credo che siamo davvero pronti per fare un’altra prestazione di altissimo livello”.

Le formazioni di Italia e Repubblica Ceca:

Italia: 3 Luca Zaganelli, 4 Davide Giozet, 5 Paolo Macaccaro, 6 Ahmed Raourahi, 8 Massimo Girardello, 9 Nicolas Battistella, 10 Hassan Kbadi, 11 Andrea Colombo, 13 Giuseppe Testa, 14 Maria Caponio, 15 Nicolò Toscano.

Repubblica Ceca: 9 David Mecera, 4 Jiri Plesko, 5 Jan Mikeska, 8 Filip Varton, 10 Petr Oppenauer, 32 Valter Ronisch

Risultati della 1° giornata – 2 ottobre 2024:

ITALIA – CZECH 57-40

SPAGNA – SVEZIA 50 – 53

FINLANDIA – AUSTRIA 51 – 52

ISRAELE – POLONIA 40 – 42

Tutte le partite sono trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Fispes e condivise sulla pagina Facebook.