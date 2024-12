Roma – Si conclude con il trionfo dello Sporting Amp Football la Coppa Italia di Calcio Amputati 2024, disputata il 7 e 8 dicembre presso lo Stadio Vittorio Del Curto, in via Benedetto Croce 32 a Vallato di Fano. Dopo aver conquistato il Campionato Italiano, lo Sporting si aggiudica anche la Coppa Italia, firmando una prestigiosa doppietta stagionale.

La finale, giocata contro Vicenza Calcio Amputati, ha regalato uno spettacolo di altissimo livello. Una sfida equilibrata, intensa e ricca di giocate tecniche di grande qualità. Il Vicenza è passato in vantaggio per ben due volte, ma in entrambe le occasioni lo Sporting ha reagito prontamente trovando il pareggio. Dopo il 2-2 maturato nei tempi regolamentari, è stato necessario ricorrere ai tempi supplementari per decretare il vincitore. A decidere la sfida è stato un gol di grande fattura realizzato da Lastowski, che ha fissato il punteggio sul 3-2 e consegnato la Coppa Italia allo Sporting Amp Football.







Il percorso del Vicenza si chiude con onore, dopo una prestazione mai arrendevole e giocata a viso aperto dall’inizio alla fine.

Il torneo è iniziato il 7 dicembre con la vittoria a tavolino per 3-0 dello Sporting Amp Football contro la Lazio Calcio Amputati, assente per la giornata. A seguire, la sfida tra Vicenza e Insuperabili è stata decisa da un gol di Damiano Vaccaro, giovane promessa del Vicenza, che con una prestazione di grande carattere ha segnato il gol del definitivo 1-0. Vaccaro, al suo primo anno di attività, ha già mostrato segnali di grande crescita e potenziale, tanto da far parlare di lui anche in ottica futura per la Nazionale.

La Coppa Italia 2024 si è svolta ancora una volta a Fano, una città ormai simbolo per il movimento del Calcio Amputati, avendo ospitato sia le tappe di Campionato che le edizioni della Coppa Italia. L’amministrazione comunale ha dimostrato ancora una volta grande partecipazione e vicinanza, contribuendo in modo significativo alla riuscita dell’evento.

Risultati finali della Coppa Italia di Calcio Amputati 2024:

7 dicembre 2024

Sporting Amp Football vs SS Lazio Calcio Amputati : 3-0 (a tavolino)

Vicenza Calcio Amputati – Insuperabili : 1-0

8 dicembre 2024

Finale 1°-2° posto : Sporting Amp Football vs Vicenza Calcio Amputati : 3-2 (dopo i tempi supplementari)

La Coppa Italia di Calcio Amputati 2024 è stata resa possibile grazie al sostegno istituzionale del Comitato Italiano Paralimpico e alla collaborazione con i partner ufficiali:

Gli Official Sponsor: BBraun, Stellantis con Autonomy e UniCredit

Sponsor tecnico: Luanvi

Partner: Pmg Italia, Humantecar, Inail, Superabile Inail

Con questo appuntamento si chiude la stagione 2024 del Calcio Amputati, un’annata che ha visto crescere il livello tecnico e la competitività delle squadre, ponendo solide basi per gli impegni futuri.