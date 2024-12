Torre del Greco – Per il viaggio inaugurale dell’imbarcazione Coastal Rowing 4x “Corallina” sono scesi in acqua il presidente del Circolo Nautico di Torre del Greco Gianluigi Ascione, il sindaco Luigi Mennella e il fresco presidente nazionale della federazione canottaggio Davide Tizzano. Sono stati loro, insieme al socio del sodalizio ed ex canottiere Antonio Catalano, a “battezzare” l’imbarcazione che consente di introdurre nel club con sede al molo di levante del porto la disciplina del canottaggio.

Festa grande questa mattina al Circolo Nautico di Torre del Greco, con tanto di benedizione della barca, prima del “lancio” in mare, salutato dal suono di una tromba e dalle bollicine di una bottiglia di spumante. “Il circolo da sempre guarda con attenzione allo sport – ha detto il presidente Gianluigi Ascione – e siamo felici di poter puntare ora sul canottaggio, dopo una breve esperienza di diversi anni fa, quando i locali della nostra sede ospitavano una imbarcazione ad otto posti. Insieme alla Corallina, abbiamo sistemato nella nostra palestra quattro postazioni per gli allenamenti di voga. Siamo felici di avere trovato la vicinanza delle istituzioni e della federazione”.







Soddisfatto anche il sindaco Luigi Mennella: “Tante persone conoscono il Circolo Nautico per i risultati ottenuti in campo velico. Siamo certi che altrettanta fortuna avrà questa nuova avventura nel canottaggio. Avventura che parte col piede giusto, grazie al nome scelto, Corallina, che rievoca le imbarcazioni che proprio da questa zona partivano con i marinai in cerca di fortuna e che hanno fatto la storia della città e di tanti torresi. Questo deve essere d’auspicio nel percorso di rilancio intrapreso e che deve puntare tanto su sport, turismo e cultura”. Presenti tra gli altri il delegato Coni della città, Liberato Esposito; la consigliera comunale con delega allo Sport, Valentina Ascione; Gianfranco Busatti, per anni presidente del circolo e riferimento nazionale della Fiv.

Alla prima uscita in un contesto ufficiale, il neopresidente della federazione canottaggio Davide Tizzano: “Quello odierno è un messaggio di grande felicità, che lancia per il circolo una specialità nuova e che, è giusto sottolinearlo, sarà presente per la prima volta nel programma olimpico a Los Angeles per assegnare le medaglie. L’offerta sportiva di una città è lo specchio di quanto questa stessa città sappia offrire ai suoi giovani. Per questo motivo, l’avvento del canottaggio al Circolo Nautico va salutato con grande calore”.