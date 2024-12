Ercolano – Il Comune di Ercolano e il Parco Archeologico di Ercolano hanno sottoscritto, ieri mattina presso il Palazzo di Città, una convenzione per l’utilizzo temporaneo delle aree demaniali censite al catasto. La convenzione nasce dalla necessità del Parco Archeologico di individuare le aree idonee a realizzare, grazie a fondi PNRR, un laboratorio da campo mobile e un’isola tecnologica. Il Comune ha dato quindi la possibilità al Parco di realizzare queste nuove strutture presso aree demaniali, per una durata di cinque anni, prorogabili per altri cinque. Le aree oggetto di convenzione verranno adibite a deposito e primo ricovero dei reperti appena rinvenuti dalla fase di scavo, così da avviarne lo stoccaggio e il restauro.







“Il Parco Archeologico di Ercolano si sta affermando con forza come sito di rilevanza internazionale – ha dichiarato Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano – Nell’ultima domenica gratuita dei musei del 2024 sono stati ben 1.400 i visitatori che hanno apprezzato le bellezze del Parco, nonostante il maltempo. Questa convenzione si inserisce in un quadro di lavoro che stiamo portando avanti da tempo, in piena sinergia con tutte le istituzioni e gli enti coinvolti. Concedere le aree demaniali al Parco significa credere nel proprio territorio, investire in cultura e bellezza, con l’obiettivo di creare anche nuovi posti di lavoro. Un passo ulteriore che si aggiunge all’inaugurazione della spiaggia della città antica, avvenuta il 19 giugno scorso, e il protocollo d’intesa per l’ampliamento e la riqualificazione del Parco Archeologico siglato presso il Ministero della Cultura lo scorso luglio”. Ha concluso il sindaco Buonajuto.