E’ trepidante l’attesa per il grande evento di domani: venerdì 23 maggio sarà un giorno speciale per tutti i tifosi del Napoli.

Alle 20.45 gli azzurri scenderanno in campo al Maradona contro il Cagliari per quello che potrebbe essere l’ultimo atto della corsa scudetto.

Un match che non è solo un evento sportivo, ma un rituale collettivo; un momento carico di passione e appartenenza che vivremo con il cuore e con gli occhi puntati sul campo.







Per questo motivo, con il placet della Prefettura e grazie ad un finanziamento di Città Metropolitana, a San Giorgio a Cremano sarà allestito un maxischermo in piazza Carlo di Borbone.

“Siamo in attesa delle autorizzazioni – ha dichiarato il sindaco Giorgio Zinno – per vedere insieme l’intera partita come una grande comunità unita dalla stessa passione.

Insieme condivideremo emozioni, speranze e qualche rituale scaramantico.

A breve – conclude il primo cittadino – vi darò tutti i dettagli sull’evento; stiamo lavorando in tempi strettissimi per organizzare tutto al meglio e in sicurezza.

Facciamo squadra, uniti dalla passione azzurra”.