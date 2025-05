In data odierna, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Torre del Greco hanno tratto in arresto tre persone residenti a Napoli nel rione Traiano, in quanto gravemente indiziate del reato di furto in abitazione commesso in un’abitazione di Tore del Greco il giorno 13 gennaio 2023 ed in un’altra di Castellammare di Stabia il 17 febbraio 2023.







Agli arrestati viene contestato di essersi introdotti abusivamente in abitazioni altrui con mezzi fraudolenti per aprire la porta d’ingresso mediante arnesi idonei a sbloccare le serrature senza forzarle (c.d. chiavi bulgare) e di essersi impossessati, rispettivamente, l’uno, all’interno di un’abitazione di Torre del Greco, di 1.000,00 euro in contanti e di gioielli per un valore di circa 3.000,00, e, gli altri due, in una abitazione di Castellammare di Stabia, di monili d’oro, orologi e borse da donna di elevato pregio.

Le indagini, effettuate dalla Squadra Investigativa del Commissariato di Polizia di Torre del Greco e coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, erano state immediatamente avviate a seguito di numerose denunce ricevute da cittadini che lamentavano li furto subito nelle loro case.

L’attività investigativa si concentrava in un primo momento in una accurata analisi dei dati registrati dalle telecamere cittadine, riuscendo a rilevare li numero di targa di due autovetture che erano state utilizzate dai malviventi.

Nei giorni seguenti, pedinando queste autovetture, gli agenti riuscivano a seguirle fino a Castellammare di Stabia, ove potevano notare che 4 soggetti erano sopraggiunti con due autovetture, e due di essi si erano introdotti all’interno di un palazzo attiguo ala circumvesuviana di Via Nocera. Attesi all’uscita, costoro venivano bloccati e trovati in possesso della refurtiva costituita da orologi e borse da donna di elevato valore e pregio.

Nela circostanza, i due malviventi in possesso della refurtiva erano stati arrestati in flagranza di reato, mentre gli altri due erano riusciti a dileguarsi mediante una rocambolesca fuga sui binari della Circumvesuviana.

Le successive indagini, corroborate da perquisizioni delegate da questa A.G., consentivano di acquisire ulteriori elementi indiziari, tra cui anche gli indumenti indossati durante i furti dagli autori degli stessi, sottoposti a sequestro, permettendo così di identificare compiutamente anche gli altri due autori del furto commesso in Castellammare di Stabia che si erano dati alla fuga nonché uno dei responsabili del furto commesso nell’abitazione di Torre del Greco, da cui erano partite el prime attività di indagine.

Le tre persone arrestate, dopo le formalità di rito ed in ottemperanza al dispositivo restrittivo.