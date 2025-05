Roma – La Nazionale Italiana di Calcio Amputati è pronta a scendere in campo per il primo impegno internazionale del 2025. Sabato 17 e domenica 18 maggio, gli Azzurri affronteranno la Francia in una doppia amichevole in programma a Cassis, nel sud del Paese. Un appuntamento utile per valutare il gruppo e affinare la preparazione in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Le due sfide serviranno a testare soluzioni tattiche e verificare la condizione generale in vista della Nations League, in programma a settembre, che vedrà l’Italia affrontare Inghilterra, Turchia e Polonia. Alcuni giocatori della Francia sono già volti noti, militando nel Campionato Italiano Calcio Amputati con le maglie di Sporting Amp Football e Insuperabili.







A guidare gli Azzurri sarà il Commissario Tecnico Francesco Ramunno, che ha dichiarato:

“Penso sia un ottimo test su cui ripartire per questa annata 2025 che ci vedrà poi impegnati a settembre per la Nations League. Si parte con entusiasmo: andremo a riproporre le nostre idee e, in vista della partita che avremo in Turchia – contro Inghilterra, Turchia e Polonia – programmeremo alcuni raduni. Siamo pronti, anche perché è fresca la notizia dell’ufficializzazione della data del Mondiale del 2026 in Costa Rica. Ci aspettano due anni intensi e, con la FISPES, faremo tutto il possibile per il bene della Nazionale.”

Questa doppia amichevole rappresenta quindi non solo un test agonistico, ma anche un’occasione per consolidare l’identità di gioco, integrare i nuovi elementi del gruppo e costruire il percorso verso i prossimi appuntamenti internazionali.

L’evento è realizzato con il supporto istituzionale del Comitato Italiano Paralimpico.

Official Sponsor: Stellantis con Autonomy, UniCredit

Partner: PMG Italia, Humantecar, Inail, Superabile Inail