La squadra corallina di calcio a cinque, la “Real Torre del Greco, si è ufficialmente qualificata in serie C.

La partita per l’ammissione e la qualificazione si è tenuta a l’altro ieri e si è rivelata un grande successo per i giocatori torresi.

Sul successo della squadra torrese nella sua categoria, si è espresso anche il sindaco Giovanno Palomba: “Esprimo i miei vivissimi complimenti ai ragazzi della squadra di calcio a cinque “Real Torre del Greco” per il prestigioso ed importante risultato conseguito, qualificandosi ufficialmente con la vittoria del campionato, in serie C.

Ai giocatori tutti, al Capitano, all’allenatore ed al presidente l’augurio e l’auspicio di traguardi sempre più grandi e di mete sempre più ambiziose. Col vostro impegno fate onore allo sport e al nome di Torre del Greco”.

Foto dal web