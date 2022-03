Covid più all’angolo, riprende la stagione dei concerti, degli spettacoli e della musica.

Questo sarà uno dei concerti più attesi dell’inizio estate: Vasco Rossi, noto anche semplicemente come Vasco o con l’appellativo Blasco, si esibirà a Napoli il prossimo 7 giugno 2022.

Location del suo concertone sarà proprio lo stadio Diego Armando Maradona, in zona Fuorigrotta.

Saranno in tutto 11 date del VASCO LIVE tour ’22 che partiranno da Trento e attraverseranno tutta l’Italia, tutti stadi dal 20 maggio al 30 giugno 2022.

Sarà festa grande, assicura l’artista che ha fatto sapere “Cosa succederà…non me lo riesco a immaginare. Io non sto nella pelle, sarà come minimo un’esplosione di emozioni, io non vedo l’ora di rivederli e di riabbracciarli. Tutti”.