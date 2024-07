Roma – Atletica paralimpica, ufficializzata la delegazione di 15 atleti per Parigi 2024

La Giunta del Comitato Paralimpico ha ufficializzato i nomi degli atleti che rappresenteranno l’Italia allo Stade de France







La Giunta del Comitato Italiano Paralimpico ha ufficializzato oggi i nomi degli atleti che comporranno la delegazione azzurra ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 per l’atletica leggera.

Come da proposta della FISPES – Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali – i rappresentanti dell’Italia alla XVII edizione delle Paralimpiadi estive saranno sette donne e otto uomini, per un totale di quindici atleti.

La delegazione ufficiale completa per Parigi 2024

8 uomini

Fabio Bottazzini (Paralimpico Difesa – Pol.Ha Varese): 100, 200 T64

Marco Cicchetti (Paralimpico Difesa – GSH Sempione 82): 100, salto in lungo T44

Ndiaga Dieng (Paralimpico Difesa – Anthropos): 400, 1500 T20

Rigivan Ganeshamoorthy (Anthropos): disco, giavellotto F52

Francesco Loragno (Elite Academy Bari): 100, 200 T64 tbc

Maxcel Amo Manu (Fiamme Azzurre – Francesco Francia): 100, 200 T64

Oney Tapia (Fiamme Azzurre): disco, peso F11

Riccardo Bagaini (Paralimpico Difesa – GSH Sempione 82): 400 T47

Riserve

Alessandro Ossola (Fiamme Azzurre – GSH Sempione 82) 100 T63

Simone Manigrasso (Fiamme Gialle): 100-200 T64

7 donne

Martina Caironi (Fiamme Gialle): 100, salto in lungo T63

Monica Contrafatto (GSH Sempione 82): 100 T63

Arjola Dedaj (Non Vedenti Milano): 100, salto in lungo T11. Guida: Alessandro Galbiati

Giuliana Chiara Filippi (Paralimpico Difesa – Atletica Rotaliana): 100, salto in lungo T64

Assunta Legnante (Anthropos): getto del peso, lancio del disco F11

Valentina Petrillo (Omero Bergamo): 200, 400 T12

Ambra Sabatini (Fiamme Gialle): 100 T63

Riserve

Oxana Corso (Fiamme Gialle): getto del peso F35

Antonella Inga (FreeMoving): salto in lungo T12