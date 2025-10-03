Roma – Atletica paralimpica, Mondiali di Nuova Delhi: Cicchetti campione del mondo nel lungo con record europeo. Bagaini settimo nei 400

Il lunghista azzurro supera tre volte il precedente primato continentale, per prendersi il primo titolo mondiale della carriera in 6,98







Dopo appena sei giorni di gare ai Campionati Mondiali di Para atletica di Nuova Delhi, l’Italia eguaglia i cinque ori di Parigi 2023 e raggiunge quota sette medaglie.

Il quinto sigillo per la delegazione azzurra porta il nome di Marco Cicchetti che, dopo il bronzo nei 100, si laurea campione iridato nel salto in lungo T44. Prova superba dell’azzurro che stabilisce anche il nuovo record europeo ripetendosi due volte a 6,98 e con un terzo miglior salto da 6,97 sempre al di sopra del precedente primato: “È stata una gara bellissima, sono campione del mondo! Sono felicissimo, anche se lo sono solo al 99% perché mancava davvero poco ai 7metri. È stata la mia gara migliore di sempre perché non ho mai saltato così tanto e oggi invece ho stabilito tre volte il record europeo. Grazie davvero a tutti quelli che mi sostengono sempre, sono contentissimo.”

Il neocampione del mondo mette in mostra una solidità invidiabile in una gara interrotta per la troppa pioggia dopo appena tre turni e con gli atleti obbligati a lasciare il campo gara per il rischio di fulmini. Alle spalle dell’azzurro, l’argento va all’atleta neutrale Dzmitry Bartashevich che si ferma a 6,90, mentre sul terzo gradino del podio sale il lunghista dello Sri Lanka Indika Gamage con un miglior salto da 6,46.

Settimo posto nei 400 T47 per Riccardo Bagaini, che cede nel finale e taglia il traguardo in 50.29. Soddisfatto della propria prestazione l’azzurro, consapevole della condizione fisica non ottimale dopo una stagione influenzata dagli infortuni e della sessione di competizioni complicata dal meteo: “Questa gara è stata assurda, perché stare più di un’ora in call room non lo augurerei a nessuno. Però esco con il sorriso perché sono reduce da una stagione difficilissima, sto male di stomaco da ieri e non sto bene in generale, ma quello che potevo dare l’ho dato. Cinque mesi fa mi è venuta la fascite plantare, poco prima degli Assoluti mi è stato detto di mettere fine alla mia stagione ma non volevo, non dopo nove mesi di fatiche e impegno. Poi ci sono stati i Campionati Italiani in cui ho fatto il record nazionale nei 200 e questo è stato il miglior antidolorifico possibile e da lì è come se fosse iniziata una nuova stagione. Ho fatto tutto il possibile per arrivare qui e sono entrato in finale. Sono felicissimo di esserci e di essere con i miei amici che in questi giorni stanno dominando. L’anno scorso non sono entrato in finale e invece quest’anno sono settimo al mondo quindi non posso che essere soddisfatto.”

Il marocchino Aymane El Haddaoui si riconferma il più veloce e si prende il titolo con il crono di 47.14, davanti al brasiliano Thomas Ruan De Moraes e al sudafricano Collen Mahlalel, che chiudono le loro prove rispettivamente in 47.90 e 48.04

Domani mattina torna in pista il neocampione del mondo degli 800 Ndiaga Dieng, questa volta al via dei 1500 T20 per cercare l’accesso alla finale di sabato. Di nuovo in gara anche Oney Tapia che, dopo il quarto posto con primato stagionale nel peso, sarà in pedana nel lancio del disco per difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Kobe. Nel pomeriggio, esordio al Jawaharlal Nehru Stadium di Nuova Delhi per Giuliana Chiara Filippi, in gara nel salto in lungo T64.

Le gare pomeridiane di domani 3 ottobre sono trasmesse in diretta su RaiSport a partire dalle 13:30, con il commento di Luca Di Bella e Claudio Arrigoni. Tutte le sessioni di gara sono visibili in diretta sul canale YouTube di Paralympics.