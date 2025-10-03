Napoli – Spettacolo teatrale “Il Nodo Inglese”, scritto, diretto e interpretato da Valeria Patera, che andrà in scena l’8 ottobre 2025 al Planetario di Città della Scienza a Napoli, nell’ambito della XXIV edizione della convention nazionale “3 Giorni per la Scuola”.

“Il Nodo Inglese” non è solo un racconto teatrale, ma un vero e proprio viaggio alle origini del digitale, mettendo in luce l’amicizia e la straordinaria collaborazione intellettuale che legò tre figure fondamentali del XIX secolo:







Ada Lovelace, la matematica considerata la prima programmatrice della storia

Charles Babbage, l’inventore che progettò la macchina analitica, il primo prototipo di computer

Mary Somerville, astronoma e divulgatrice scientifica, la cui chiarezza apri le porte della scienza a un vastissimo pubblico

Lo spettacolo utilizza la metafora del “nodo inglese” per rappresentare il legame umano e scientifico che, nell’effervescente Inghilterra ottocentesca, pose le basi per il nostro presente digital

L’iniziativa, promossa dal MiC – Ministero della Cultura 8, si inserisce perfettamente nel programma “Arte, Scienza e Società” di Città della Scienza, linea che esplora il legame tra creatività e innovazione.