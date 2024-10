Roma – In palio al Centro di Preparazione Paralimpica Tre Fontane i titoli assoluti, promozionali e giovanili

Sabato 12 e domenica 13 ottobre il Centro di Preparazione Paralimpica Tre Fontane di Roma ospiterà la finale nazionale dei Campionati Italiani Paralimpici di Società di Atletica leggera e della Coppa Italia lanci 2024.







Saranno 161 gli atleti che prenderanno parte alla competizione per andare alla conquista del titolo al maschile e al femminile in ambito assoluto, promozionale e giovanile.

Dopo il tripudio dello scorso anno, si preannuncia un’altra grande sfida tra Omero Bergamo e Anthropos Civitanova Marche. La società bergamasca cercherà infatti di allungare la propria striscia di successi in campo femminile dove trionfa in tutte le categorie dal 2019, mentre la compagine marchigiana andrà a caccia del terzo sigillo consecutivo nella classifica assoluta e promozionale al maschile.

In ottica lanci, grande attesa per il ritorno in pedana dei freschi campioni paralimpici Assunta Legnante (Anthropos), Oney Tapia (Omero Bergamo) e Rigivan Ganeshamoorthy (Anthropos). Nel salto in lungo sarà in gara Arjola Dedaj (Non Vedenti Milano), altra grande protagonista dell’estate parigina che tornerà a saltare dopo il quarto posto conquistato proprio allo Stade de France. Anche la pista vedrà la partecipazione di tante stelle di Parigi 2024 come Valentina Petrillo (Omero Bergamo), Riccardo Bagaini (Sempione 82), Marco Cicchetti (Sempione 82) e Ndiaga Dieng (Anthropos).

Largo poi ai giovani che andranno alla ricerca di un grande finale dopo i segnali di crescita che ne hanno contraddistinto la stagione. Saranno al via pronti a portare alto il nome della propria società i portacolori dell’Omero Bergamo Giorgia Fascetta, Saliou Diane e Makhoudia Mbengue. I giovani bergamaschi troveranno sugli scudi anche gli altri due velocisti che hanno vestito con loro la maglia azzurra al Grand Prix di Nottwil Francesco Imperio (Nemo Cosenza) e Gabriele Pirola (Freemoving) e l’atleta del Sempione 82 Nicholas Zani.

Curiosità infine per Carlo Calcagni (Keep Fit) che, oltre a gareggiare in pista col frame runner con cui si è reso protagonista per l’intera stagione, si cimenterà nel getto del peso e nel lancio di disco e giavellotto.

A corredo della manifestazione, si svolgeranno le gare promozionali di vortex, lungo, 50 m in cui si cimenteranno i bambini della Scuola itinerante FISPES

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook della federazione

–

Le classifiche del 2023

Maschile

Assoluta: (1) Anthropos Civitanova Marche, (2) Omero Bergamo (3) GSH Sempione 82

Promozionale: (1) Anthropos Civitanova Marche, (2) Omero Bergamo (3) GSH Sempione 82

Giovanile: (1) Omero Bergamo, (2) Anthropos Civitanova Marche, (3) Pol. Freemoving

Femminile

Assoluta: (1) Omero Bergamo, (2) ICARO Onlus, (3) Pol. Freemoving

Promozionale: (1) Omero Bergamo, (2) ICARO Onlus, (3) Pol. Freemoving

Giovanile: (1) Omero Bergamo, (2) Freemoving, (3) Veneto Special Sport

Lista iscritti

https://www.fidalservizi.it/risultati/2024/CDS_FISPES_2024/Index.htm

Progamma orario – PAGINA INFO UFFICIALI

https://fispes.it/events/finale-nazionale-cds-cil-2024

Le Finali dei Campionati Societari e della Coppa Italia lanci di Atletica Paralimpica sono rese possibili grazie al sostegno istituzionale del Comitato Italiano Paralimpico, il patrocinio della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma e del Comune di Roma

Official Sponsor: Bayer Italia, Stellantis con Autonomy e UniCredit

Sponsor tecnico: Luanvi

Partner: Pmg Italia, Humantecar, Inail, Superabile Inail