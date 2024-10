L’ha colpita al volto con una pietra pur di rubarle la borsa: è avvenuto ieri pomeriggio, nel pieno centro di Napoli, in piazza Dante.

La Polizia di Stato ha arrestato l’aggressore, un 30enne dello Sri Lanka irregolare sul territorio nazionale.

Sono stati gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, ad intervenire in via Pessina, su disposizione della Sala Operativa per la segnalazione di una donna aggredita.







La vittima ha subito indicato agli agenti l’aggressore che stava scappando. Ha raccontato che mentre stava passeggiando il 30enne ha provato a rubarle la borsa colpendola al volto. L’uomo è stato arrestato e dovrà ora rispondere di tentata rapina aggravata e lesioni personali.