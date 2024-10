San Giorgio a Cremano – Nella Giornata Mondiale della Salute Mentale per il secondo anno, il Sindaco Giorgio Zinno accende i riflettori su questo tema, coinvolgendo le scuole del territorio per combattere stigma e discriminazioni associate a questi disturbi.

D’accordo con l’assessore all’Istruzione Giuseppe Giordano, sono andati in scena Daniela Ioia, Antimo Casertano, Ciro Giordano Zangaro e Luigi Credendino dell’associazione culturale “Teatro Insania in uno straordinario spettacolo teatrale itinerante dal titolo “L’esperimento.







Gli studenti delle classi quarte e quinte del Liceo C. Urbani e dell’IIS Rocco Scotellaro, sono entrati nelle stanze di Villa Bruno, trasformata per l’occasione in un manicomio ed hanno interagito con quattro “personaggi” affetti fa varie patologie mentali, immedesimandosi a pieno nella loro condizione nel loro vissuto. Alla performance è seguito un dibattito sul tema, affrontato insieme alla Dott.ssa Ornella Scognamiglio, presidente della Coop. Litografi Vesuviani, una tra le realtà italiane più consolidate e conosciute, con sede a San Giorgio a Cremano, nella gestione e sostegno ai malati psichiatrici.

Durante il confronto, i ragazzi, guidati dalla consigliera Raffaella Iuliano, si sono raccontati senza nascondere i pregiudizi e la paura che spesso si provano dinnanzi ai malati psichiatrici, ma anche parlando di sé, della propria emotività e dei propri sentimenti.

San Giorgio a Cremano pone sempre grande attenzione verso questo tema, con l’obiettivo di rompere il silenzio ed accogliere la diversità con empatia e apertura. Dal confronto è emerso che è ancora molto radicato il pregiudizio nei confronti delle malattie mentali. Molti individui che soffrono di disturbi psichici temono di essere giudicati o emarginati. Inoltre, fondamentale è l’importanza del supporto sociale. Famiglie, amici e comunità possono fare la differenza nel percorso di recupero di una persona. La giornata di oggi a San Giorgio a Cremano, ha rappresentato, a tal proposito, un’opportunità per promuovere un cambiamento culturale.

“Siamo sempre soddisfatti quando vediamo tanta partecipazione e coinvolgimento emotivo – ha detto il Sindaco Giorgio Zinno. E’ la testimonianza che insieme alle scuole stiamo facendo un lavoro importante con i giovani, anche sul riconoscimento delle proprie emozioni, chiave per costruire una comunità sana e consapevole”.