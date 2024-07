Roma – A seguito del mancato rilascio dell’idoneità agonistica al lanciatore Azzurro, sarà Riccardo Bagaini a integrare la delegazione per i Giochi nella capitale francese

La Fispes – Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali – esprime con dispiacere che, a causa di sopraggiunte complicazioni mediche, all’Azzurro Giuseppe Campoccio è stato negato da parte dell’istituto di Medicina e Scienza dello Sport di Roma Acqua Acetosa il rilascio del certificato di idoneità agonistica. Il lanciatore portacolori della Nazionale italiana e argento al Campionato mondiale 2023 non potrà dunque prendere parte ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 per i quali era stato convocato.







Il Presidente federale Sandrino Porru manifesta la propria vicinanza e quella di tutta la Federazione all’atleta: “Accogliamo la notizia con dispiacere, a maggior ragione perché Giuseppe ha meritato la partecipazione a questo evento in maniera innegabile. La salute viene però prima di tutto, quindi nostro malgrado cerchiamo di tutelare questo aspetto della sua condizione nella speranza che possa risolversi per rivederlo al più presto in gara o all’interno della famiglia Fispes anche in altre vesti. Esprimendo la mia vicinanza e quella di tutta la Federazione, auguro a Giuseppe un grande in bocca al lupo e di risolvere velocemente i problemi di salute insorti per poi rivederci il prima possibile.”

In qualità di prima riserva, sarà Riccardo Bagaini l’Azzurro che integrerà la delegazione italiana in occasione delle Paralimpiadi di Parigi, unendosi agli altri 7 uomini e 7 donne impegnati allo Stade de France dal 28 agosto all’8 settembre.

La proposta di delegazione aggiornata

8 uomini

Maxcel Amo Manu (Fiamme Azzurre – Francesco Francia): 100, 200 T64

Marco Cicchetti (Paralimpico Difesa – GSH Sempione 82): 100, salto in lungo T44

Ndiaga Dieng (Paralimpico Difesa – Anthropos): 400, 1500 T20

Oney Tapia (Fiamme Azzurre): lancio del disco, getto del peso F11

Fabio Bottazzini (Paralimpico Difesa – Pol.Ha Varese): 100, 200 T64

Rigivan Ganeshamoorthy (Anthropos): lancio del disco, lancio del giavellotto F52

Francesco Loragno (Elite Academy Bari): 100, 200 T64

Riccardo Bagaini (Paralimpico Difesa – GSH Sempione 82): 400 T47

Riserve

Alessandro Ossola (Fiamme Azzurre – GSH Sempione 82) 100 T63

Simone Manigrasso (Fiamme Gialle): 100-200 T64

7 donne

Assunta Legnante (Anthropos): getto del peso, lancio del disco F11

Martina Caironi (Fiamme Gialle): 100, salto in lungo T63

Ambra Sabatini (Fiamme Gialle): 100 T63

Monica Contrafatto (GSH Sempione 82): 100 T63

Valentina Petrillo (Omero Bergamo): 200, 400 T12

Giuliana Chiara Filippi (Paralimpico Difesa – Atletica Rotaliana): 100, salto in lungo T64

Arjola Dedaj (Non Vedenti Milano): 100, salto in lungo T11. Guida: Alessandro Galbiati

Riserve

Oxana Corso (Fiamme Gialle): getto del peso F35

Antonella Inga (FreeMoving): salto in lungo T12