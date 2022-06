Roma – A Roma il raduno della Scuola itinerante FISPES e della UniCredit FISPES Academy

Doppio appuntamento al Tre Fontane di Roma il prossimo fine settimana.

Il Centro di Preparazione Paralimpica, sede federale, si trasformerà in punto di riferimento per le attività giovanili FISPES.

Dopo Montepulciano, sedici bambini di cui cinque alla prima esperienza, saranno presenti al raduno co-organizzato con il supporto di Acea. Il ritrovo offrirà l’opportunità ai piccoli atleti con disabilità compresi nella fascia d’età tra i 5 e i 16 anni di partecipare ad attività di carattere tecnico-sportivo e ludico-motorio organizzate dai coordinatori federali Nadia Checchini, Renzo Vergnani, Luca Monescalchi, Alessia Zappi e Andrea Augimeri.

L’impegno di Acea a favore di FISPES continua dopo aver messo a disposizione sei borse di studio per prendere parte ai corsi bisettimanali della Scuola di Para Atletica di Roma (https://fispes.it/news/avviso-di-selezione-il-conseguimento-di-numero-6-borse-di-studio-sportive-la-scuola-di-para-atletica-di-roma. Scadenza presentazione domande: 15 giugno 2022).

A partire da venerdì 3 giugno, anche i ragazzi della UniCredit FISPES Academy saranno in preparazione tecnica al Tre Fontane in vista degli Europei paralimpici multi-sport programmati a Pajulahti in Finlandia di fine giugno. Sotto la guida del Direttore Tecnico Nazionale Orazio Scarpa, coadiuvato dai tecnici Alessandro Kuris, Stefano Ciallella, Grazia Sala, Francesco La Versa, Federico Dell’Aquila e Patrizio Andreoli, sono 12 gli atleti Under 20 convocati per l’occasione insieme ai loro allenatori personali.