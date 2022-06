Sono stati consegnati nei giorni scorsi due nuovi scooter in dotazione alla Polizia Municipale di Ercolano.

Si tratta di due SH300 Honda acquistati con i proventi delle contravvenzioni al codice della strada e sono dotati di strumentazione per il rilevamento delle targhe ed etilometro.

L’acquisto rientra nel programma di implementazione dei mezzi a disposizione della Polizia Locale, avviato dall’Amministrazione Comunale, e proseguirà anche nei prossimi anni.

“Prosegue lo sforzo dell’Amministrazione per sostituire i vecchi mezzi con altri nuovi e più funzionali. La Polizia locale è quotidianamente impegnata in molteplici attività per la sicurezza pubblica. Cerchiamo dunque di rinnovare il parco macchine e mezzi in dotazione agli agenti affinché possano lavorare con la massima efficienza” – ha dichiarato il sindaco Ciro Buonajuto.