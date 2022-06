Diffondere la cultura dell’innovazione e della sostenibilità attraverso la promozione di progetti concreti di imprese e start up, e dare spazio alle idee capaci di generare un impatto positivo sul benessere sociale, sull’ambiente, sulla competitività delle nostre aziende.

E’ per questo che la Banca di Credito Popolare di Torre del Greco sarà presente alla XVI edizione del “Premio Best Practices per l’innovazione”, organizzato da Confindustria Salerno.

Questa iniziativa è un’opportunità concreta per lo sviluppo del Paese e dà una prospettiva imprenditoriale ai tanti giovani impegnati nel settore dell’innovazione, della digitalizzazione e del greentech, che hanno potuto presentare le loro progettualità entro il 29 maggio.

“Sarà un orgoglio – dicono dalla BCP – premiare uno dei progetti, selezionati da una giuria di esperti, imprenditori, investitori e accademici, all’evento finale alla Stazione Marittima di Salerno”.

L’evento si terrà il 15 e 16 giugno presso la Stazione Marittima di Salerno.