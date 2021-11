Cornaredo – A Cornaredo (MI) la Coppa Italia e Supercoppa italiana di Calcio amputati e raduno della Scuola itinerante FISPES

Appuntamento importante di fine stagione per il Calcio amputati.

Dopo l’impegno della Nazionale agli Europei di Cracovia, che è valso all’Italia il sesto posto e la qualificazione al Mondiale, tornano in campo i quattro club per disputare la Coppa Italia e la Supercoppa italiana. Il luogo del ritrovo sarà il campo sportivo Sandro Pertini di Cornaredo in provincia di Milano.

Sabato 27 novembre il sorteggio della Coppa Italia metterà di fronte la Nuova Montelabbate e la Fabrizio Miccoli nella prima partita e, a seguire, ci sarà l’incontro tra il Vicenza Calcio Amputati, detentore dello scudetto 2021, e la Levante C. Pegliese.

Il giorno dopo la squadra, vincitrice della Coppa Italia, affronterà la formazione vicentina per l’assegnazione della Supercoppa. Qualora Vicenza vincesse anche la Coppa Italia, la partita verrà giocata dalla Nuova Montelabbate, classificatasi seconda in Campionato.

Allo stesso centro sportivo si svolgerà un nuovo raduno della Scuola itinerante FISPES, ideata per l’avviamento allo sport dei bambini con disabilità dai 5 ai 16 anni. Sono 20 i ragazzi che, accompagnati da almeno un genitore, effettueranno degli allenamenti di attività motoria sotto la guida dei tecnici Paolo Zarzana, Luca Monescalchi, Federico Dell’Aquila, Andrea Augimeri e Grazia Sala.

Domenica alle 10:30 ci sarà poi una partita promozionale di calcio che metterà insieme due squadre miste formate da bimbi e giocatori di Calcio amputati.

A Cornaredo saranno presenti il Presidente federale Sandrino Porru, il Segretario Generale Arianna Mainardi, e i Consiglieri FISPES Antonella Munaro, Biagio Valenti, Antonio Murgia, Luigi Bentivegna, Elisabetta Saccà.

Programma

Sabato 27 novembre 2021

Coppa Italia

Ore 10:00 Nuova Montelabbate – Fabrizio Miccoli

Ore 11:30 Levante C. Pegliese – Vicenza Calcio Amputati

Ore 15:00 Semifinale 3°/4° posto

Ore 16:15 Finale 1°/2° posto

18:15 Premiazioni

Domenica 28 novembre 2021

Ore 9:30: partita di Supercoppa italiana

Ore 10:30: partita promozionale

Ore 11:15 Premiazioni

La Coppa Italia e la Supercoppa italiana, che si disputeranno presso il centro sportivo Sandro Pertini di Cornaredo, sono rese possibili grazie al sostegno istituzionale del Comitato Italiano Paralimpico, al patrocinio del Comune di Cornaredo e al supporto del Comitato di Milano di CSI e USacli

