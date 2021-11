Roma – Dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio entrerà in vigore anche in zona bianca il super green pass che ha validità di 9 mesi.

La distinzione tra super green pass e green pass normale, cioè tra chi ha la vaccinazione o la certificazione di guarigione dal Covid e chi invece lo ottiene con tampone negativo, riguarda le attività che si possono fare.

-Il green pass “base” sarà obbligatorio per: alberghi, spogliatoi di palestre, centri e campi sportivi, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza come treni, aerei e pullman.Varrá anche per accedere al proprio luogo di lavoro.

– Il super green pass invece servirà per l’accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche in zona bianca e gialla.

In caso di zona gialla o arancione, le restrizioni varranno solo per chi non possiede il “green pass rafforzato”.

-Inoltre, dal 15 dicembre la vaccinazione obbligatoria verrà estesa a personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia, soccorso pubblico. Per il personale sanitario è obbligatoria la terza dose.

-Resta invariata la durata dei tamponi che permette di ottenere il green pass.