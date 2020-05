Versatili in cucina, dal sapore dolce e dal profumo inconfondibile…le fragole piacciono proprio a tutti, grandi e piccini!

Conosciamole meglio:

• Ricche di vitamina C e di sostanze antiossidanti contribuiscono a proteggerci dal rischio di sviluppare patologie cardiovascolari;

• Svolgono un’azione depurativa e drenante sono, infatti, utili a contrastare la ritenzione idrica;

• Regolano i livelli di glucosio ematico e ci aiutano a tenere sotto controllo la pressione arteriosa.

• Contengono xilitolo utile a prevenire la formazione della placca. Inoltre forniscono un discreto quantitativo di iodio, indispensabile per il buon funzionamento della tiroide.

• Non mostrano particolari controindicazioni tranne in soggetti allergici, non sottovalutiamo, infatti, che le fragole liberano istamina.

Come le possiamo utilizzare in cucina?

Divertitevi assieme ai vostri bambini a preparare un colorato smoothie alle fragole.

Per due porzioni vi occorrono:

• 120g di fragole

• 1 vasetto di yogurt bianco

• 1 cucchiaio di latte vegetale

• 1 cucchiaino di miele millefiori

Vi basterà frullare il tutto per ottenere una merenda sana e gustosa.