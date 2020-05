Ricevi anche tu gratuitamente la consulenza grafologica di Gianluca Delle Donne. Comprenderai aspetti della tua persona che probabilmente hai sempre ignorato.

Profilo Uomo 47 anni

“Gentilissimo scrittore, tendenzialmente lei scrive con un calibro piccolo, infatti favorisce la concentrazione in campo intellettuale, l’attenzione. In linea generale indica il predominio della mente. Ama soffermarsi sui dettagli, scatta nell’azione solo dopo una attenta analisi dei fatti, è dotato di intuizioni, ingegnosità, facilità d’assimilazione intellettuale, inventiva, attitudine a trovare soluzioni rapide e originali e possiede una facile associazione d’idee. Può contare di penetrazione psicologica, di acutezza, di finezza di giudizio; non di rado sta sulla difensiva, accorto nello scrutare gli altri, senza a sua volta scoprirsi. Mette ardore e spirito di sacrificio in quello che fa. Sono presenti difese protettive, timori, alcune nostalgie tolgono propulsione al dinamismo liberatorio dell’azione. Pone distanza nei rapporti interpersonali, come detto precedentemente, prima di concedersi ha bisogno di scrutare l’altro. Tollera poco le persone che hanno intelligenze meno brillanti e rapide della sua. I sentimenti vengono vissuti con incognite e con contrasti interni. Non è un organizzatore, ma un innovatore, il suo limite è la ricerca continua di cambiamento, appena scoperte le possibilità di quello che accade, non ha più interesse e corre alla ricerca di altre novità. Sa trasformare le conoscenze in cose tangibili”.

Gianluca Delle Donne

Consulente Grafologo iscritto all’AGI

Per ottenere l’analisi della tua scrittura di Gianluca Delle Donne, basta seguire queste semplici istruzioni:

Prendere un foglio completamente bianco, senza righe né quadretti, meglio di formato A4.

Scrivete almeno una decina di righe, utilizzando lo strumento grafico che più preferite e meglio vi rappresenta. Assicuratevi inoltre di scrivere su un piano di appoggio su cui possiate essere comodi. Il contenuto dello scritto non è importante, in quanto è il segno grafico che viene preso in considerazione dal grafologo.

La firma è un elemento fondamentale nell’analisi grafologica. Ricordatevi quindi, alla fine dello scritto da analizzare, di inserirla.

Ricordate di segnalare il sesso, la professione, l’età e il titolo di studio della persona di cui si intende analizzare la scrittura.

Per ricevere attraverso questa nuova rubrica de La Torre l’analisi grafologica gratuita della vostra scrittura non vi resta, quindi, che seguire le modalità indicate ed inviarle a latorre@octava.it

Il tutto sarà gestito nel pieno rispetto della privacy.