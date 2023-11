Il colosso MSC recluta nuove figure lavorative da inserire nel suo organico.

Le assunzioni sono aperte anche per la sede di Napoli per la necessità di dover incrementare la flotta.

In totale, sono circa 750 figure professionali, da impiegare sia nel personale di terra che in quello di mare, entro la fine dell’anno.







Per quanto riguarda le offerte di lavoro a terra, si cerca personale da inserire negli uffici nella sede di Napoli, e quindi nel capoluogo campano.

Ecco tutti i profili richiesti:

Business Analyst IT HR;

Cyber Security Architect;

E-commerce B2B UAT Tester;

Flights Operations Specialist;

Group Credit Analyst;

IT Analytics Service Manager;

IT Business Analyst;

IT Enterprise Architecture Analyst;

IT Incident and Continuos Improvement Project Manager;

IT Infrastructure & Operations PMO;

IT Integration Technical Project Manager;

IT Network Analyst;

IT Project Portfolio and Risk Management;

IT Service Delivery Lead;

IT Technical Project Manager;

IT Transition to Operations Lead;

Voice of the Costumer Specialist.

MSC, quindi, apre le porte della sua flotta e offre l’occasione di lavorare all’interno di un gruppo che assicura innumerevoli opportunità di crescita e sviluppo.

Non mancheranno, ovviamente, percorsi formativi che serviranno al personale di bordo e di terra di essere sempre al pari con gli standard qualitativi che MSC vuole offrire alla clientela.

La formazione dei dipendenti, infatti, è un obiettivo che MSC si pone da sempre e così tutti i neo assunti prenderanno parte a corsi che saranno organizzati al fine di prepararsi all’imbarco.

Non mancheranno, ovviamente, altri corsi e percorsi finalizzati a garantire la conoscenza delle navi, degli ospiti e della sicurezza.

Per candidarsi, sarà necessario accedere al portale MSC nella sezione ‘Lavora con noi’, rispondere all’annuncio inserendo il proprio curriculum e proseguire come dalle indicazioni che saranno fornite agli aspiranti.