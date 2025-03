Il colosso dei trasporti apre le porte ed assume nuove figure.

Italo NTV, infatti, ha avvisto la ricerca di nuovi professionisti e, in particolare, seleziona 23 Hostess & Steward di Stazione per le sedi di Milano, Venezia, Verona, Bologna, Reggio Emilia, Firenze.

I candidati selezionati saranno inseriti in un corso di formazione della durata di un mese circa, con inizio previsto ad Aprile 2025.







Queste le attività dell’Hostess e Steward di Stazione all’interno delle biglietterie e delle lounge di Italo:

– Svolge attività legate alla vendita e promozione dei prodotti e servizi Italo;

– Propone e vende la corretta soluzione di viaggio per ciascun viaggiatore, cercando di comprenderne i bisogni e necessità;

– Gestisce le attività di informazione e supporto ai viaggiatori, con particolare attenzione alla gestione delle anormalità di esercizio/servizio per garantire una adeguata assistenza alla clientela;

– Cura il decoro e riordino degli ambienti di Stazione (Biglietterie e Lounge), curando il monitoraggio delle attività svolte da fornitori esterni, nonché il monitoraggio degli apparati e degli equipaggiamenti di stazione;

– Instaura un rapporto di fiducia con i propri Viaggiatori offrendo ascolto, professionalità, passione ed educazione;

– Supporta lo Station Manager per tutte le attività operative;

– Svolge attività di assistenza e accoglienza della clientela, curandone il comfort e le relazioni;

– Rappresenta nello stile e nei comportamenti il Brand e i Valori Italo.

Requisiti e competenze:

– Titolo di Studio: Diploma/Laurea

– Esperienza settore retail, turismo, trasporto

– Esperienza > 2 anni nel retail

– Esperienze lavorative all’estero: costituirà titolo preferenziale

– Conoscenza lingua inglese: fluente

– Disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi

– Capacità di lavorare seguendo indicazioni commerciali, target e obiettivi di vendita assegnati dal proprio manager di riferimento;

– Soft Skills: Orientamento al cliente, orientamento alla vendita proattiva, flessibilità e, infine, comunicazione e relazione interpersonale.

Per le candidarsi, è possibile inviare richiesta direttamente sul sito Italo Treno.