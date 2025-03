Il 24, 25 e 26 marzo, presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, si terrà “Meet Italian Brands 2025”, l’evento internazionale di networking e relazione con i mercati esteri per le aziende della moda, promosso e finanziato dalla Regione Campania – MO.DE.C in partenariato con ICE, Confindustria Campania – Unione Industriali Napoli, Nola Business Park CIS-Interporto Campano, Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e Il Museo della Moda – Fondazione Mondragone.

L’edizione 2025 di “Meet Italian Brands” sarà anticipata, in occasione della giornata nazionale del made in Italy, il 21 marzo, al Museo della Moda di Napoli – Fondazione Mondragone con l’evento dal titolo “Re-thinking Made in Italy.

Il Made in Italy verso l’innovazione sostenibile e i nuovi mercati”, dedicato ai nuovi scenari che coinvolgono il comparto della Moda.







Il progetto di internazionalizzazione “Meet Italian Brands 2025” si pone l’obiettivo di rafforzare gli strumenti a disposizione delle imprese della Moda, supportando il processo di aggregazione in rete delle imprese e facilitando i percorsi di innovazione e di promozione all’estero dei settori abbigliamento, pelletteria, calzature ed accessori.

Alla manifestazione parteciperanno circa 80 aziende campane di medie e piccole dimensioni, selezionate dalla Regione Campania attraverso una manifestazione d’interesse.

L’evento che si svolgerà alla Mostra d’Oltremare oltre a rappresentare un’importante occasione di networking con incontri B2B tra le aziende partecipanti e i circa 100 buyer stranieri selezionati da ICE, sarà un luogo interessante per mostrare scenari avanzati di prodotto, con una grande esposizione dedicata alla progettazione attraverso gli strumenti della intelligenza artificiale e workshop dedicati alle nuove strategie imprenditoriali per il settore moda, alla promozione di nuovi mercati, alla formazione, alla sostenibilità ambientale e alle nuove tecnologie.