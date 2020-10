Torre del Greco – L’Asl Na 3 Sud ha indetto una manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi in regime di lavoro autonomo, rivolta a laureati in MEDICINA e CHIRURGIA e agli iscritti all’ultimo e al penultimo anno del relativo corso di formazione specialistica, in particolare in:

– ANESTESIA E RIANIMAZIONE;

– CARDIOLOGIA;

-GERIATRIA;

– MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO;

– MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE D’URGENZA;

– MEDICINA INTERNA;

Per conoscere i requisiti e per inoltrare domanda ci si può collegare al seguente link:

http://www.aslna3sud.it/…/MANIFESTAZIONE%20D…

Il presente avviso rimane aperto fino a copertura delle necessità assistenziali.

Le domande vanno indirizzate al Direttore Generale della Asl Napoli 3 Sud ed inoltrate esclusivamente a: protocollo@pec.aslnapoli3sud.it

I candidati ritenuti idonei saranno impiegati nei distretti, negli ospedali e laddove vi sarà maggiore necessità; dovranno dichiararsi immediatamente disponibili ad assumere l’incarico e sottoscriveranno un contratto individuale in regime di lavoro autonomo, con decorrenza immediata e con scadenza al 31/01/2021, salvo eventuali proroghe in base all’evolversi dell’emergenza sanitaria.