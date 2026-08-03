Vico Equense – Prosegue il cartellone di Vico d’Estate 2026 con un appuntamento dedicato all’arte contemporanea. Dal 4 al 31 agosto, l’atrio del Palazzo Storico Comunale ospiterà la mostra “Lello Bavenni – Giovanni Manganaro. Due storie, una mostra”, promossa dalla Città di Vico Equense.

L’esposizione mette insieme due artisti che da tempo condividono percorsi espositivi, uniti da un profondo legame biografico, territoriale e culturale. Il percorso si sviluppa attraverso un allestimento originale: grandi banner decorati con frammenti delle opere di Giovanni Manganaro introducono il visitatore in uno spazio in cui trovano posto dipinti di diverse epoche e tematiche, esposti su cavalletti appositamente realizzati.

Lello Bavenni presenta invece una selezione della celebre serie “Angeli”, affiancata da alcuni paesaggi che rappresentano una delle cifre più riconoscibili della sua produzione artistica. La mostra è arricchita anche da una raccolta di opere su carta, custodite in contenitori lignei consultabili direttamente dai visitatori, e da un display multimediale che offre ulteriori contenuti di approfondimento sul lavoro dei due maestri.







“La cultura è uno degli elementi che caratterizzano l’identità della nostra città e il programma di Vico d’Estate vuole valorizzarla in tutte le sue espressioni”, dichiara il Sindaco Giuseppe Aiello. “Ospitare una mostra dedicata a due artisti del calibro di Lello Bavenni e Giovanni Manganaro significa offrire ai cittadini e ai tanti visitatori un’occasione preziosa per entrare in contatto con un patrimonio artistico di grande valore. È un invito a fermarsi, osservare e lasciarsi coinvolgere da opere che raccontano sensibilità, ricerca e il profondo legame con il nostro territorio”.

“Il Palazzo Storico continua a confermarsi uno spazio vivo, aperto alla cultura e al dialogo tra artisti e pubblico. Vogliamo che Vico Equense sia sempre più una città capace di coniugare bellezza, turismo e qualità dell’offerta culturale, rendendo l’arte protagonista dell’estate insieme ai tanti appuntamenti che stanno animando il nostro territorio” conclude il Sindaco.