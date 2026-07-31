Una forissima scossa di terremoto è stata avvertita chiaramente oggi alle 19:43 nell’area dei Campi Flegrei e in gran parte della città di Napoli e provincia. Il sisma, percepito come particolarmente lungo e intenso, ha spinto molte persone a scendere in strada per precauzione.

Secondo le stime preliminari dell’INGV, la magnitudo si attesta tra 3.7 e 4.2. Subito dopo l’evento si sono registrati cali di tensione elettrica e un sovraccarico delle linee telefoniche, con rallentamenti e blocchi temporanei della connessione internet. Molti residenti riferiscono di aver sentito un forte boato prima del deciso tremore del terreno.







L’episodio si inserisce nel quadro del continuo bradisismo che interessa la zona flegrea. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, mentre si attendono i dati ufficiali dell’Osservatorio Vesuviano su profondità ed epicentro esatti.