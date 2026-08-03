Grave episodio questa mattina a Torre del Greco. Un uomo di circa 50 anni, la cui identità resta al momento sconosciuta, è stato rinvenuto privo di sensi e con una profonda ferita alla testa sull’asfalto di via Prota, all’altezza del civico 42.

I primi ad assistere la vittima sono stati i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia locale, giunti tempestivamente sul posto a seguito di una segnalazione.







Soccorsi e condizioni della vittima

Affidato d’urgenza al personale sanitario del 118, l’uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare di Napoli. I medici stanno valutando un delicato intervento chirurgico per trattare il severo trauma cranico riportato. Le sue condizioni sono ritenute gravissime ed è in imminente pericolo di vita.

Gli accertamenti delle forze dell’ordine

I carabinieri hanno avviato tutti i rilievi necessari per dare un nome alla vittima e ricostruire la dinamica dei fatti. Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista: le lesioni potrebbero essere state provocate da un’aggressione, da un investimento stradale o da una caduta accidentale. Le indagini proseguono a tutto campo per fare luce sull’accaduto.