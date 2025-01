Anche quest’anno l’associazione Shalom – Progetto Famiglia OdV, che ha sede a Torre del Greco, attiverà diversi progetti di Servizio Civile Universale in Italia e all’estero, tra cui alcuni che si realizzeranno sul territorio della nostra città: “Un Mondo a forma di te 2024” e “Bimbi in progetto 2024”.







In particolare, il progetto “Un Mondo a forma di te 2024” vuole implementare l’evoluzione sociale e individuale delle persone con disabilità e degli anziani, promuovendo idonei percorsi di crescita e sviluppo al fine di migliorare la qualità della vita e delle relazioni, creando occasioni di comunicazione e scambio tra gli utenti e l’ambiente circostante.

A tal fine è specificamente prevista l’organizzazione di attività ludico-ricreative.

Il Progetto prevede anche un supporto concreto per fronteggiare le incombenze del quotidiano.

Gli operatori volontari del progetto infatti, assicureranno la presenza a casa degli utenti in alcune ore della giornata, con attività di sostegno del soggetto disabile o dell’anziano, nell’autonomia personale, con il disbrigo delle faccende quotidiane (spesa, pagamento bollette, ecc.) o delle questioni sanitarie (ospedale, laboratori di analisi, ambulatori), accompagnando l’utente dall’abitazione al luogo di destinazione (posto di lavoro, uffici della P.A. etc..).

Possono candidarsi ragazzi dai 18 ai 29 anni non compiuti (28 anni e 364 giorni).

E’ previsto un compenso mensile di 507,30 euro.

Le Domande possono essere presentate fino al 18 febbraio 2025 entro le ore 14:00.

Per maggiori informazioni:

SITO: www.associazioneshalom.org

Mail: info@associazioneshalom.org

