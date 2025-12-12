Torre del Greco – Ci sono cornici, quadretti e bicchieri, tutti rigorosamente “griffati” con il prezioso “oro rosso”, la cui lavorazione ha reso famosa Torre del Greco in tutto il mondo. E ancora, palle e stelle per decorare l’albero di Natale. Sono le opere realizzate dai ragazzi con spettro autistico ad alto funzionamento che hanno preso parte al progetto “Sulle ali dell’Airone”, promosso dalla cooperativa sociale Leonardo e finanziato con fondi della Regione Campania e la compartecipazione del Comune di Torre del Greco. Il progetto ha previsto anche la creazione di un laboratorio per la lavorazione del corallo, grazie alla collaborazione con l’azienda “Enzo Liverino 1894”. Ne sono nati manufatti interamente realizzati da una trentina di ragazzi che ha preso parte all’iniziativa, rivolta ai maggiorenni con spettro autistico ad alto funzionamento. Opere che hanno formato una vera e propria mostra dal titolo “Natale di corallo” che è stata inaugurata oggi, giovedì 11 dicembre, nei saloni del Circolo Nautico di Torre del Greco (uno dei partner della manifestazione).

L’apertura della mostra, finalizzata alla vendita dei prodotti (il cui ricavato andrà interamente ai partecipanti al laboratorio), è stata preceduta da un momento nel quale sono state illustrate le attività dell’intera iniziativa e le prospettive future di un progetto che si vuole continuare a portare avanti. A fare gli onori di casa, il presidente del circolo, Gianluigi Ascione, al quale è stata donata una delle opere dei ragazzi, un quadro che riproduce il simbolo del sodalizio con sede sulla banchina di levante del porto. “Ospitare nella nostra sede questa esposizione – ha detto Ascione – è per noi motivo di grande orgoglio, perché ci permette di entrare in contatto con una realtà che quotidianamente fa tanto per le categorie più deboli”. Soddisfatta anche la responsabile della cooperativa Leonardo, Annalisa Petrone, che ha voluto lasciare spazio all’intervento di alcuni ragazzi. È stato il caso di Pasquale, che ha evidenziato le nozioni intraprese durante il corso, e Alessandro, che invece ha focalizzato l’attenzione sulla storia della lavorazione dell’oro rosso per la città di Torre del Greco.







A portare i saluti dell’amministrazione comunale, la consigliera comunale Olimpia Viscovo, che è anche psicoterapeuta all’ospedale Maresca: “Da professionisti, conosciamo come vi sia una ‘finestra’ nella quale questi ragazzi rischiano di ‘sparire’. Con questo progetto si è inteso porre l’accento sulle loro grandi potenzialità”. Per la consigliera regionale Loredana Raia, “è stata un’emozione che abbiamo condivido tutti, anche il governatore uscente Vincenzo De Luca, che è personalmente venuto a salutare i partecipanti al laboratorio. Il proposito è continuare sulla strada intrapresa”. Infine Enzo Liverino, titolare dell’azienda che ha ospitato le attività laboratoriali, ha ricordato come i partecipanti “presto riceveranno l’attestato di ambasciatori del corallo. Così ci daranno una mano a fare conoscere le tante prerogative legate alla lavorazione dell’oro rosso”.