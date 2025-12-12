Torre del Greco – Dalla melodie sempreverdi di Antonello Rondi alla voce del soprano più famoso d’Italia, Katia Ricciarelli. Passando per la musica gospel, il talento artistico di Antonella Morea, le percussioni di Tony Esposito e l’estro di Giovanni Mauriello. Ma soprattutto dodici momenti a tema natalizio all’interno dei luoghi per eccellenza delle feste di fine anno: le chiese. È ricco il programma di eventi di “Itinerari religiosi natalizi”, la rassegna promossa dall’amministrazione comunale di Torre del Greco guidata dal sindaco Luigi Mennella e curata dall’ufficio Cultura dell’ente (dirigente Gaetano Camarda), il cui progetto è affidato a Liborio D’Urzo.

Un programma che si apre sabato 13 dicembre, per accompagnare cittadini, estimatori e curiosi fino a fine anno, con ingresso sempre gratuito fino ad esaurimento posti. I primi due appuntamenti sono programmati nella parrocchia della Madonna delle Grazie: sabato alle 19.30 apertura affidata a “Natale a Napoli, com’era e com’è” con Antonello Rondi e Francesco Malapena. Il giorno seguente invece, alle 20.30, prevista “Al silenzio del mondo: suoni, canti e parole per il tempo del Natale” per la regia di Gigi Di Luca con Antonella Morea (a cura dell’associazione culturale Ghenearte). Martedì 16 dicembre la parrocchia del Preziosissimo Sangue ospiterà dalle 19.30 “It’s the most wonderful time of the year”, con l’esibizione di The Blue Gospel Singer. Il 17 alle 20 alla chiesa di Sant’Antonio di Padova la voce di Katia Ricciarelli sarà la protagonista di “Racconti e pastorali di Natale”. Giovedì 18 dicembre a Santa Maria di Portosalvo, “Allarme nel presepe” di Gianni Rodari, a cura dell’associazione culturale De Bellis (ore 20); Venerdì 19 dicembre sarà la volta di “Notti di Natale” alla parrocchia di Santa Maria La Bruna (19.30), con Tony Esposito ed Etnica Ditirambo; sabato 20 dicembre alle ore 19.30 alla parrocchia di Santa Maria del Principio “A Maria” con Elisabetta D’Acunzo; domenica 21, ore 19.30, la chiesa del Sacro Cuore di Gesù sarà il palcoscenico di “Aspettando il Natale” dell’associazione Amici della Lirica. La sera di Santo Stefano (ore 19.30) la Santissima Annunziata ospiterà “Xmas in the world” portato in scena dall’associazione Magma Ensamble. Domenica 28, alle 19.30, l’associazione Amici della musica presenterà “Natale in musica”, mentre il 29 dicembre lo Spirito Santo vedrà la performance dell’Ensemble Neapolis con “Ninna Nanna la nascita del re” (ore 19.30). Infine il ricco programma di eventi del cartellone “Itinerari religiosi natalizi” si concluderà alla chiesa della Madonna del Carmine (19.30) con “Nascette lu Messia-L’alba del verbo incarnato” dell’associazione culturale Melallucca, con la partecipazione di Giovanni Mauriello.





