Ercolano – Il Parco Archeologico di Ercolano invita il pubblico a vivere la magia delle festività natalizie tra cultura, bellezza e storia, scegliendo di trascorrere il periodo più atteso dell’anno tra l’antica città vesuviana e gli splendidi ambienti settecenteschi di Villa Campolieto. Un’occasione speciale per dedicarsi “carezze di cultura” e per regalare – o regalarsi – arte grazie alle Card di abbonamento annuale, valide per 365 giorni.

Regalare Arte: le tre tipologie di abbonamento annuale

Il Parco propone tre formule pensate per ogni tipo di visitatore, realizzate in collaborazione con CoopCulture:

Ercolano Card – per visitatori singoli

Ercolano Card Family – per due adulti e minori di 18 anni

Ercolano Card Young – per giovani dai 18 ai 25 anni (non compiuti)

Le card consentono accessi illimitati per un anno intero dalla data di primo utilizzo, sono nominative e personali e permettono di visitare il Parco in modalità ordinaria tutte le volte che si desidera.

Gli abbonamenti possono essere acquistati online in formato digitale oppure presso la biglietteria del Parco. Sono esclusi solo gli eventi con bigliettazione speciale e le serate.

Per ulteriori dettagli e per acquistare online:







Dicembre è l’ultimo mese utile – con esclusione delle giornate del 13, 24, 25 e 31 dicembre – per visitare la mostra Dall’uovo alle mele. La civiltà del cibo e i piaceri della tavola ad Ercolano organizzata dal Parco Archeologico di Ercolano in collaborazione con la Fondazione Ente Ville Vesuviane, ospitata negli eleganti ambienti affrescati di Villa Campolieto, tra le più affascinanti dimore borboniche del Miglio d’Oro.

Il percorso espositivo crea un dialogo tra passato e presente attraverso il tema del cibo, inteso come filo rosso che unisce epoche, culture e stili di vita.

Le suggestive sale della villa ospitano reperti provenienti dal Parco, accostati a immagini e narrazioni contemporanee: dalla cura nella preparazione degli alimenti all’attenzione per il gusto, fino alla conoscenza delle abitudini alimentari degli antichi

abitanti di Ercolano.

La mostra adotta un allestimento rispettoso della dimora storica, con la “stanza nella stanza”, che permette di valorizzare sia i reperti esposti sia l’architettura settecentesca.

Biglietti e informazioni

Biglietti integrati Parco Archeologico di Ercolano + Villa Campolieto + Mostra

(validità 3 giorni – in vendita al Parco e online)

Intero: €19,00

Ridotto: €4,00 (6–25 anni e aventi diritto secondo normativa statale)

Gratuito: minori di 6 anni, persone con disabilità e un accompagnatore

Biglietti Villa Campolieto + Mostra

(in vendita esclusivamente a Villa Campolieto)

Intero: €7,00

Gratuito: minori di 6 anni, persone con disabilità e accompagnatori

Per ulteriori dettagli e per acquistare online https://www.coopculture.it/it/eventi/evento/dalluovo-alle-mele.-la-civilta-del-cibo-e-i-piaceri-della-tavola-ad-ercolano/

Il Parco Archeologico di Ercolano invita visitatori, famiglie e appassionati a vivere un Natale all’insegna dell’arte e della conoscenza, celebrando il patrimonio culturale in uno dei luoghi più straordinari del Mediterraneo e scegliendo di regalare esperienze di bellezza che durano un anno intero.