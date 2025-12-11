Torre del Greco – Via Lamaria: il sindaco convoca una delegazione di residenti della zona per discutere dei possibili correttivi da apportare alla viabilità. È il senso di una lettera inviata oggi, mercoledì 10 dicembre, all’attenzione dei cittadini che nei giorni scorsi hanno presentato al Comune una petizione popolare: “Una raccolta di sottoscrizioni – afferma Luigi Mennella – giunta alla nostra attenzione lo scorso 4 dicembre, ma senza che nella lettera di accompagnamento venisse indicato un riferimento al quale far pervenire una risposta ufficiale. È servito insomma qualche giorno in più per risalire ai referenti e riuscire a convocarli”.

L’appuntamento è fissato nel pomeriggio di venerdì 12 dicembre, quando al tavolo istituzionale, insieme al primo cittadino, sederanno anche il vicesindaco e titolare della delega alla viabilità Michele Polese e il comandante della polizia municipale Gennaro Russo. Dal Comune assicurano: “Siamo aperti all’ascolto ma alla base di tutto c’è la necessità, palesata da molti cittadini, anche tra coloro che sottoscrivono la petizione, di addivenire ad una soluzione delle problematiche riscontrate negli ultimi tempi, relative alla viabilità nella zona compresa tra via Lamaria, via Boccea e via Ruggiero”.







Alla riunione parteciperà una delegazione di cittadini, che saranno opportunamente indicati da coloro i quali sono stati indicati come i riferimenti: “È la forma più corretta per venire incontro alle esigenze riportate nella lettera di accompagnamento alla petizione giunta alla nostra attenzione – affermano il sindaco Luigi Mennella e il vicesindaco Michele Polese – Altre iniziative in tal senso sono da ritenersi del tutto irrituali, per non dire erroneamente prese. Non è pensabile, ad esempio, che possa essere un altro organismo, per giunta non deputato ad occuparsi di viabilità, a convocare il primo cittadino per una questione già ampiamente alla sua attenzione e sulla quale sono in corso interlocuzioni di carattere tecnico. La strumentalizzazione politica lasciamola a chi non ha altra arma da usare per provare a farsi notare: a chi è chiamato a guidare la città, occorre concentrarsi sulla risoluzione delle eventualità problematiche che interessano la collettività”.