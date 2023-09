Sarà chiuso a partire da domani, giovedì 31 agosto, il primo tratto di via Scappi, quello che dall’incrocio con via Curtoli porta alla bretella autostradale. A stabilirlo è un’ordinanza firmata dal dirigente della polizia municipale, Salvatore Visone, ordinanza che resterà in vigore h 24 fino a tutto il 12 settembre: “Ma l’auspicio – spiegano il sindaco Luigi Mennella e il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Michele Polese – è che gli interventi possano finire prima”.

Il provvedimento si è reso necessario a causa delle condizioni del manto stradale nel tratto interessato dai lavori, manto che oggi si presenta per una parte in basolato e per l’altra in asfalto: “Una condizione che abbiamo ereditato – spiegano i rappresentanti dell’amministrazione – e per la quale abbiamo deciso di intervenire prima che iniziassero le scuole. In caso contrario, l’intervento – visto il contesto urbano nel quale insiste l’arteria – sarebbe stato possibile solo a partire dal prossimo periodo estivo”.







Inevitabili le conseguenze sulla circolazione veicolare: chi dovrà recarsi al casello autostradale, infatti, potrà farlo fino alla riapertura della strada transitando per via Cavallo; chi dovrà recarsi in via Montedoro dovrà invece servirsi obbligatoriamente di via Curtoli o del percorso via De Nicola-via Tironi: “Alla cittadinanza – concludono Mennella e Polese – chiediamo collaborazione e tanta pazienza. In queste due settimane i torresi andranno incontro a pesanti conseguenze in termini di viabilità, ma ribadiamo che le opere in questione (che saranno eseguite da E. Distribuzione Spa) non erano più procrastinabili, date anche le numerose lamentale e segnalazioni giunte agli uffici preposti”