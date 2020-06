San Giorgio a Cremano – Zinno: “Si ad invitati ai matrimoni, ma a numero limitato”.

Ecco il comunicato del sindaco, Giorgio Zinno:

Cari concittadini ieri ho firmato una ordinanza per autorizzare gli accessi in caso di matrimonio o unione civile di numeri massimi prestabiliti di invitati in base al luogo dove viene celebrata la funzione.

Come sapete dal 18 maggio si possono svolgere tali funzioni ma, fino a ieri,alla sola presenza dei due nubendi, dei testimoni e ovviamente del celebrante.

Da oggi invece in base al luogo dove verrà svolto il rito ci potranno essere un numero diverso di invitati.

Esclusi dal calcolo il celebrante, l’ufficiale di stato civile, i nubendi e i due testimoni potranno essere presenti:

Sala presso i Servizi Demografici in via Galdieri 1: 8 persone;

salone consiliare “Aldo Moro”: 20 persone;

Stanza del Sindaco in villa Bruno: nessuna

ulteriore presenza;

Salone degli specchi in villa Bruno: 15 persone;

Terrazzo al piano nobile di villa Bruno: massimo 30 persone;

Ovviamente tali numeri nascono dalla verifica degli spazi, calcolati in maniera da rendere possibile e comoda la visione della celebrazione agli invitati e per rispettare pienamente le norme sul distanziamento fisico.

Come più volte detto è necessario agire nel pieno rispetto delle regole con grande responsabilità che resta l’unico vero metodo per fermare il contagio. Oggi abbiamo avuto 11 tamponi tutti negativi.