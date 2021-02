San Giorgio a Cremano – Sport nei parchi. Zinno: “abbiamo partecipato all’avviso pubblico indetto da “Sport e Salute” del CONI e ANCI”. Di seguito il comunicato integrale.

Cari concittadini, in un periodo in cui l’attività sportiva individuale e di gruppo risulta tra le più penalizzate e la chiusura prolungata di palestre e centri sportivi ha indebolito commercialmente molte di queste attività, abbiamo pensato di offrire nuove opportunità sia per i professionisti del settore, sia per i tanti cittadini che potranno allenarsi all’aperto in tutta sicurezza, in aree verdi attrezzate.

D’accordo con l’assessore allo Sport Maria Tarallo, infatti, abbiamo partecipato all’avviso pubblico indetto da “Sport e Salute” del CONI e ANCI, con cui si intendono realizzare due obiettivi:

– l’installazione di attrezzature per il corpo libero e per l’allenamento funzionale all’aperto, all’interno del parco “Frammenti di Delizie”. Gli attrezzi saranno dotati di un QR Code che permetterà all’utenza di visualizzare video tutorial sviluppati da Sport e Salute, anche con testimonial noti del mondo dello sport.

Per garantirne l’integrità nel tempo, l’area verrà data in adozione ad un’associazione sportiva, individuata attraverso una successiva manifestazione di interesse, che si occuperà della manutenzione ordinaria degli spazi e potrà svolgere attività sportiva con i propri associati.

L’accesso sarà comunque aperto e gratuito al pubblico che vorrà allenarsi in autonomia.

– L’altra opportunità prevede l’attribuzione ad associazioni e società sportive del territorio (anche queste individuate successivamente), di spazi verdi all’interno di Villa Vannucchi per 12 mesi, al fine di esercitare attività sportive.

Facciamo squadra e mettiamo a sistema i nostri luoghi le nostre professionalità per il bene e lo sviluppo della nostra città.