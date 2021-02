Portici – Cuomo in “aiuto” del sindaco M5S di Torino. Di seguito la comunicazione integrale.

Ho sempre ritenuto oggettività e ragionevolezza le linee guida fondamentali dalle quali orientare i miei comportamenti da sindaco e pubblico amministratore.

Credo con convinzione che anche in politica sia talvolta necessario prescindere da ottiche faziose o dettate dalla logica dell’appartenenza dell’uno o dell’altro schieramento, affinché prevalga la ragione ed il buon senso.

Da qui la mia decisione di firmare con altri duemila e più colleghi sindaci la richiesta presentata dal presidente Anci Antonio Decaro per modificare il Testo unico degli Enti Locali, a seguito di una condanna assurda nei confronti di Chiara Appendino Sindaco di TORINO per fatti ascrivibili a competenze totalmente estranee alle funzioni di un Sindaco.

In questo caso il mio appoggio al sindaco di Torino Chiara Appendino, esponente del Movimento 5 stelle, si è basato su una lucida riflessione epurata da acredini personali o diverbi avvenuti in questi anni di amministrazione con altrettanti esponenti istituzionali candidati e poi eletti dai sostenitori del Movimento 5 stelle.

Posizione che probabilmente non sarebbe stata emulata da personaggi locali che accecati da antipatie e rivalità avrebbero precluso ai loro elettori la possibilità di appoggiare scelte di oggettiva ragione e validità.

Mi chiedo, infatti, con enormi dubbi, se con un avversario politico, come il sottoscritto,i consiglieri comunali eletti dai 5 Stelle di Portici avessero accantonato le beghe politiche del caso per mostrarsi solidali, proprio come avvenuto nel caso “Appendino” con i tanti altri sindaci che non hanno esitato a firmare il documento dell’Anci.