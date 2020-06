San Giorgio a Cremano – Sporcato muro spogliatoi Campo Baracca, Zinno: “atto vile”.

Di seguito il comunicato del sindaco Giorgio Zinno:

Cari concittadini, la scorsa notte si è verificato un atto vile e vergognoso all’interno del Campo Baracca, dove si stanno svolgendo i lavori di restyling della struttura.

Dei vigliacchi che probabilmente hanno visto da questa pagina i bei lavori che stiamo portando avanti nel campo, hanno sporcato con le bombolette il muro degli spogliatoi appena ritinteggiato, tra l’altro con scritte contro la Polizia di Stato.

Un gesto ignobile che deve provocare sdegno in tutti, sia per l’attacco contro le nostre Forze Dell’Ordine, sia per la totale mancanza di rispetto nei confronti del patrimonio comune sia perché il muro era stato appena completato e costerà nuovi soldi della comunità ripulirlo.

D’accordo con l’assessore Eva Lambiase le scritte verranno naturalmente rimosse ma resta lo sfregio, anche morale, compiuto ai danni della nostra comunità.

Comunità che invece ha sempre dimostrato rispetto e sostegno nei confronti di chi lavora ogni giorno per la nostra città, nonchè verso le Forze dell’Ordine che rappresentano un punto di riferimento per la sicurezza e la legalità del nostro territorio.

