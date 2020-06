San Giorgio a Cremano – Iniziato campo estivo a costo zero per le famiglie.

Di seguito il comunicato stampa del sindaco Giorgio Zinno:

Cari concittadini,

è iniziato il campo estivo per i ragazzi diversamente abili, le cui famiglie hanno accettato di proseguire il percorso di assistenza scolastica.

Ricordo a tutti che questo servizio si dovrebbe svolgere nelle singole case dei ragazzi e ragazze ma da anni si è cercato di creare un luogo dove poterli far interagire e uscire dalle mure domestiche con laboratori e gite.

E’ la prima volta che il campo si svolge presso i locali dell’asilo nido in via Pini di Solimene che è stato allestito appositamente per accoglierli attuando tutte le misure di sicurezza anti Covid.

I bambini sono seguiti dagli stessi operatori che li hanno seguiti a scuola, insieme ai genitori che hanno deciso di essere presenti.

Il campo estivo non avrà alcun costo aggiuntivo per le famiglie, in quanto questo servizio è stato compreso nel nuovo appalto relativo ai servizi domiciliari scolastici, partito a gennaio 2020.

Nella nostra comunità nessuno resta escluso.

Noi continuiamo a lavorare per la città.

Oggi abbiamo avuto 4 tamponi tutti negativi.