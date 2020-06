VAMOS ALLA PLAYA…MA IN SICUREZZA.

VAMOS a la playa….ma in sicurezza….!!Alcune regole per a fruizione della spiaggia delle Mortelle.Per quanto riguarda la capienza: ci sono ben 78 postazioni che possono ospitare un massimo di quattro persone ciascuna, altre 24 che sono invece da due persone più un minore di massimo sei anni. Dei 78 spazi delimitati 8 sono riservati ai diversamente abili, quindi ogni giorno potranno godere della spiaggia circa 380 Cittadini , conteggiando naturalmente bimbi e adulti. La spiaggia è libera e gratuita, è attrezzata con Docce (gratuite) Servizi Igienici (gratuiti), ed ognuno ha l’obbligo di lasciare pulito dai rifiuti lo spazio utilizzato previa prenotazione.Per evitare assembramenti, ancora vietati dal GOVERNO CONTE, fino al 30 Luglio si potrà accedere unicamente con la prenotazione, con un messaggio su whatsapp (377-3494070)da un utente maggiorenne oppure recandosi di persona all’Ufficio Ambiente, a Palazzo Campitelli, sempre un giorno prima, dalle 9 alle 12 dal lunedì al giovedì. Per il week end e il lunedì, le prenotazioni saranno invece possibili soltanto di venerdì, dalle 9 alle 12. Si ricorda che tutti i Cittadini possono prenotare senza alcun vincolo di residenza con le modalita' previste dall'ordinanza sindacale visualizzabile dal sito istituzionale del Comune di Portici.Ulteriori dettagli sono già a disposizione sul sito del Comune e su manifesti murali affissi in Citta’.In spiaggia si potra‘ accedere solo con una temperatura corporea inferiore ai 37,5 gradi, sara’ vietato muoversi da una postazione all’altra e si potrà restare al mare dalle 8 alle 19. Infine, parcheggi disponibili come l’anno scorso: con fasce orarie dalle 7 alle 14 e dalle 14 alle 19 con tariffa complessiva per tutta la fascia oraria da un euro.Garantire la tutela della salute e della sicurezza sanitaria dei Cittadini è prioritario rispetto alle idiozie propagandistiche e demagogiche di persone che quando sono state chiamate alla prova del Governo hanno mostrato tutta la loro incapacita‘ ed inadeguatezza e che sanno fare solo proposte inattuabili per tempi e costi .Per tutti i Genitori che attendono di conoscere tempi e modalità dell’inizio dell’anno scolastico segnaliamo che la Ministra AZZOLINA, un’altra eminente scienziata , fino ad oggi 24 giugno, non ha ancora definito le modalità di distanziamento sanitario nelle aule scolastiche e neanche indicato le risorse finanziarie per i necessari interventi strutturali limitandosi ad esercitarsi nello sport nazionale praticato dagli esponenti del Governo cioe’ quello di scaricare la responsabilità’ sui Sindaci(per gli istituti Comprensivi) e sui Presidenti di Province e Citta’ Metropolitane ( per gli Istituti Superiori) e sui Dirigenti Scolastici che non si capisce come e cosa dovrebbero e potrebbero fare in queste latenti istituzioni ministeriali.Un’altra vergognosa prova di incapacita‘ ed inadeguatezza al ruolo.Solo grazie ai comportamenti della maggioranza dei Cittadini ed alla responsabilità dei Sindaci e dei Governatori Regionali questo nostro Paese ha retto e sta reggendo.

